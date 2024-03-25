«Много вопросов»: Выкуп заблокированных активов спасет только начинающих инвесторов
Тимур Нигматуллин рассказал, что сегодня средний брокерский счет составляет менее 100 тысяч рублей, но это зачастую «новички» на рынке.
Выкуп заблокированных иностранных бумаг поможет только начинающим инвесторам вернуть деньги, но в целом это положительный сигнал для рынка о том, что Минфин и ЦБ готовы решать проблемы игроков, заявил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с НСН.
В России официально начался процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг. Инвестиционная палата ранее опубликовала калькулятор для предварительного расчета заявки на обмен заблокированных активов, которая в совокупности не должна превышать 100 тыс. рублей. Нигматуллин рассказал о процессе разблокировки.
«Денег на счетах у недружественных нерезидентов, которые в теории могут быть направлены на выкуп активов, не так много. Этот механизм еще не протестирован, поэтому пока установлен лимит в 100 тысяч рублей. Проще говоря, у людей были заблокированы бумаги, а теперь они получат за них деньги. Конечно, много вопросов к этому процессу, потому что у нас была отменена налоговая льгота на долгосрочное хранение бумаг. То есть налоги заплатить придется плюс суммы небольшие», - отметил он.
По его словам, многие участники инвестировали больше, чем 100 тысяч рублей, но средний брокерский счет сегодня в этот лимит укладывается.
«Многие инвесторы, которые покупали иностранные акции, инвестировали больше, чем 100 тысяч рублей. То есть остается много заблокированных бумаг, которые лежат мертвым грузом. Никакой определенности относительно дальнейших перспектив. Но сегодня средний счет брокерский меньше 100 тысяч рублей. Многие счета небольшие, и это существенные деньги для частных инвесторов, которые только начинают свой путь. Многие просто впервые пришли на рынок в 2021 году. Решение проблемы хоть частично – это позитивный тренд, это задача Минфина и ЦБ. Это стратегически правильное решение. Если российские инвесторы увидят, что их права стремятся защитить, на рынке можно будет размещать больше госдолга, российские компании смогут частично компенсировать закрытый внешний рынок, это важно для экономики», - заключил собеседник НСН.
Ранее лидеры стран, входящих в Европейский союз, не смогли утвердить решение о передаче замороженных российских активов Киеву. Они не приняли предложение использовать 90% активов Москвы для того, чтобы вооружить Украину, а еще 10% потратить на реконструкцию страны, передает «Радиоточка НСН».
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