Экономист: Благосостояние семей северных регионов зависит от цены на нефть

Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей. Там остаток денежных средств на семью с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов составил 88 тыс рублей и 72,7 тыс рублей соответственно, сообщает РИА Новости.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, что доход семей в этих регионах зависит от колебаний на мировом рынке нефти.

«Как показал 2008 год нужно учитывать, что благосостояние жителей этих регионов будет колебаться в зависимости от колебаний на рынке нефти. Ожидать притока людей в эти регионы, а тем более значительного, не стоит по двум причинам. Во-первых, местные высокооплачиваемые специальности требуют определенной подготовки и какого-то повышения спроса на таких работников не ожидается. Во-вторых, инфраструктура в этих регионах давно сложилась, соответственно особого применения вновь приехавшим людям будет найти достаточно тяжело. Поэтому приехать туда можно, но это не значит, что там будут платить большие деньги за работу официанта, к примеру. Поэтому, мне кажется, тут ситуация весьма статичная и ждать каких-то изменений не стоит», - уточнил свою позицию Хестанов.

При этом он отметил, что в последние годы в северных регионах наблюдается диаметрально противоположная тенденция. Люди перед выходом на пенсию целенаправленно стремятся перебраться в более благополучные по климатическим условиям регионы.