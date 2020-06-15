Экономист: Благосостояние семей северных регионов зависит от цены на нефть
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, почему высокие показатели благосостояния семей северных регионов не вызовут туда приток населения.
Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей. Там остаток денежных средств на семью с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов составил 88 тыс рублей и 72,7 тыс рублей соответственно, сообщает РИА Новости.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, что доход семей в этих регионах зависит от колебаний на мировом рынке нефти.
«Как показал 2008 год нужно учитывать, что благосостояние жителей этих регионов будет колебаться в зависимости от колебаний на рынке нефти. Ожидать притока людей в эти регионы, а тем более значительного, не стоит по двум причинам. Во-первых, местные высокооплачиваемые специальности требуют определенной подготовки и какого-то повышения спроса на таких работников не ожидается. Во-вторых, инфраструктура в этих регионах давно сложилась, соответственно особого применения вновь приехавшим людям будет найти достаточно тяжело. Поэтому приехать туда можно, но это не значит, что там будут платить большие деньги за работу официанта, к примеру. Поэтому, мне кажется, тут ситуация весьма статичная и ждать каких-то изменений не стоит», - уточнил свою позицию Хестанов.
При этом он отметил, что в последние годы в северных регионах наблюдается диаметрально противоположная тенденция. Люди перед выходом на пенсию целенаправленно стремятся перебраться в более благополучные по климатическим условиям регионы.
Что касается статистики благосостояния семей, то собеседник НСН уверен, что таким высоким показателям в ЯНАО и Сахалинской области способствуют размеры населенных пунктов.
«Северные надбавки, конечно, есть, но вопрос здесь даже не в этом, а в том, что в отдельных небольших населенных пунктах из-за того, что там мало людей, то соответственно и удельное благосостояние возрастает. Также доля высокооплачиваемых сотрудников там достаточно велика, ведь работа на месторождениях это тяжелая и требующая специфической квалификации работа. Это и порождает такое высокое положение с точки зрения благосостояния», - считает экономист.
Кроме Ямало-Ненецкого автономного округа и Сахалинской области в пятерку вошли Москва (65,8 тыс рублей на семью), Санкт-Петербург (57,3 тыс рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (56,8 тыс рублей).
В шести российских регионах максимальный свободный остаток превышает общероссийский уровень в 37,5 тыс рублей – Магаданская область, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Республика Саха (Якутия), Тюменская и Московская области.
В 19 областях средний уровень благосостояния семей составил от 10 до 15 тыс рублей. Наименьшие показатели зафиксированы в Кабардино-Балкарии (минус 1,02 тыс рублей), Чечне (4,2 тыс рублей), Ивановской области (5,1 тыс рублей), Псковской области (5,7 тыс рублей) и Карачаево-Черкессии (6,4 тыс рублей).
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН отметил, что доходы большинства россиян не вернутся на «докоронавирусный» уровень в ближайшей или среднесрочной перспективе.
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