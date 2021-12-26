Экономист: бензин может подорожать до 100 рублей за литр

Если правительство России перестанет контролировать цены на бензин, то с большой вероятностью его стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр, сообщает «»Прайм» со ссылкой на доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева.

Эксперт рассказал, как сильно подорожает бензин с Нового года

По его словам, цены на топливо последние три года растут медленно, но стабильно. Основной фактор, сдерживающий ее увеличение, — регулирование государства ценообразования на рынке углеводородного сырья. Так, важную роль в этом играют валютные интервенции ЦБ РФ с целью поддержания курса рубля.

Как считает Белхароев, остановить рост цен не получается — крупные компании вытеснили с рынка мелких собственников автозаправок, которые оставались нерентабельными из-за высоких оптовых цен на бензин.

Жители Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО), других северных регионов и Москвы в октябре могли приобрести больше всего бензина марки АИ-92 на среднемесячную зарплату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на проведенное аналитиками агентства исследование.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТопливоЦены На Бензин
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