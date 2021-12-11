Эксперт рассказал, как сильно подорожает бензин с Нового года

Бензин в России может подорожать с 1 января на фоне повышения ставок акциза на топливо, а также дизельное топливо пятого экологического класса. Об этом рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с агентством «Прайм».

Темпы роста цен на бензин в России стали максимальными с 2018 года

Как отметил эксперт, в соответствии со среднемесячной динамикой розничной цены топливо в новом году может подорожать на 12-15 копеек за литр. При этом Баженов допустил, что цены на бензин могут вырасти не в январе: ситуация зависит от стоимости нефтепродуктов в мире и курса рубля.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что эти факторы вряд ли заметно изменятся, при этом на розничной продаже топлива отразится рост «нетбэков», из-за которых подорожают оптовые партии.

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ФОТО: pxhere.com
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