Эксперт рассказал, как сильно подорожает бензин с Нового года

Как отметил эксперт, в соответствии со среднемесячной динамикой розничной цены топливо в новом году может подорожать на 12-15 копеек за литр. При этом Баженов допустил, что цены на бензин могут вырасти не в январе: ситуация зависит от стоимости нефтепродуктов в мире и курса рубля.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что эти факторы вряд ли заметно изменятся, при этом на розничной продаже топлива отразится рост «нетбэков», из-за которых подорожают оптовые партии.

