Эксперт рассказал, как сильно подорожает бензин с Нового года
Бензин в России может подорожать с 1 января на фоне повышения ставок акциза на топливо, а также дизельное топливо пятого экологического класса. Об этом рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, в соответствии со среднемесячной динамикой розничной цены топливо в новом году может подорожать на 12-15 копеек за литр. При этом Баженов допустил, что цены на бензин могут вырасти не в январе: ситуация зависит от стоимости нефтепродуктов в мире и курса рубля.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что эти факторы вряд ли заметно изменятся, при этом на розничной продаже топлива отразится рост «нетбэков», из-за которых подорожают оптовые партии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru