ЯНАО и Москва возглавили рейтинг регионов с самым доступным бензином
Жители Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО), других северных регионов и Москвы в октябре могли приобрести больше всего бензина марки АИ-92 на среднемесячную зарплату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на проведенное аналитиками агентства исследование.
Так, в ЯНАО и Москве можно купить на среднюю зарплату в месяц 2 084 и 2 038 литров топлива. В тройке лидеров — Чукотский автономный округ, где на среднемесячную зарплату можно купить 1 865 литров бензина, пишет РИА ФАН.
Кроме того, более 1,5 тысячи литров можно приобрести в месяц в Ненецком автономных округах, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
От 1 до 1,5 тысячи литров топлива АИ-92 смогут купить на среднюю зарплату жители 12 регионов, в том числе Камчатки, Сахалина, Санкт-Петербурга, Якутии, Подмосковья, Красноярского края, Тюменской и Архангельской областей, Приамурья.
Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести водители из Тамбовской и Ивановской областей, Калмыкии и кавказских республик: Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни. Из-за низких зарплат в этих регионах удастся приобрести меньше 600 литров бензина АИ-92, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- Новейший российский ракетный корабль выполнил стрельбы в Черном море
- В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем
- Украинские СМИ нашли препятствие для вступления страны в НАТО
- На Украине рассказали, что инвесторы начали выводить деньги из страны
- Финансисты рассказали, куда инвестировать в следующем году
- Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
- В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
- Путин заявил о предотвращении в России 32 терактов в 2021 году
- ЯНАО и Москва возглавили рейтинг регионов с самым доступным бензином
- Суд заключил под стражу мужа ачинской кассирши, укравшей в банке 23 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru