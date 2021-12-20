ЯНАО и Москва возглавили рейтинг регионов с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО), других северных регионов и Москвы в октябре могли приобрести больше всего бензина марки АИ-92 на среднемесячную зарплату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на проведенное аналитиками агентства исследование.

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Так, в ЯНАО и Москве можно купить на среднюю зарплату в месяц 2 084 и 2 038 литров топлива. В тройке лидеров — Чукотский автономный округ, где на среднемесячную зарплату можно купить 1 865 литров бензина, пишет РИА ФАН.

Кроме того, более 1,5 тысячи литров можно приобрести в месяц в Ненецком автономных округах, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

От 1 до 1,5 тысячи литров топлива АИ-92 смогут купить на среднюю зарплату жители 12 регионов, в том числе Камчатки, Сахалина, Санкт-Петербурга, Якутии, Подмосковья, Красноярского края, Тюменской и Архангельской областей, Приамурья.

Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести водители из Тамбовской и Ивановской областей, Калмыкии и кавказских республик: Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни. Из-за низких зарплат в этих регионах удастся приобрести меньше 600 литров бензина АИ-92, отмечает телеканал «360».

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