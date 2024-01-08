Экономист Беляев: Ипотечная ставка в 2024 году может быть около 10%

По его словам, всё будет зависеть от ключевой ставки, которая в будущем, в силу жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ, либо будет повышена, либо останется на нынешнем «немыслимо высоком» уровне.

Эксперт указал, что резкое снижение ключевой ставки также опасно, ибо может стать шоком для экономике, поэтому, скорее всего, Центробанк будет снижать её постепенно - по одному процентному пункту.

Беляев добавил, что даже 10% годовых — это для ипотеки всё же очень высокая ключевая ставка. Он пояснил, что цены на жильё останутся на текущем уровне, и те, кто планировал взять ипотеку, по-прежнему будут лишены такой возможности.

Ранее экономист Константин Церазов заявил, что Центробанк РФ вряд ли приступит к смягчению денежно-кредитной политики раньше второй половины 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

