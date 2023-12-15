ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 15% до 16%
15 декабря 202313:31
Центральный банк России на последнем заседании в 2023 году повысил ключевую ставку до 16%.
В связи с новостями о повышении ключевой ставки рубль мало меняется: доллар теряет 25 копеек, опускаясь до 89,63 рублей.
Президент России Владимир Путин поддерживал повышение ключевой ставки ЦБ.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение ключевой ставки никак не отобразится на положении дел в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru