Кэшбэк и Центробанк заставили россиян отказаться от налички

Количество безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз с 2010 по 2018 год, говорится в докладе The Boston Consulting Group (BCG). В дальнейшем вплоть до 2028 года прогнозируется рост объёма выручки на европейском рынке карточных платежей примерно на 5,9% в год. На восточноевропейском рынке — на 7,4%. Отмечается, что в этом сегменте Россия претендует на то, чтобы стать локомотивом роста. Авторы доклада называют активность России на рынке карточных платежей «русским чудом».

Любовь россиян к безналичному расчёту во многом обязана повсеместному внедрению оборудования для приёма карт, а также популярным в народе программам лояльности, когда за расчёт безналом покупатель получает бонусы, рассказал в эфире НСН генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.