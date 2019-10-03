Кэшбэк и Центробанк заставили россиян отказаться от налички
Гендиректор компании Frank Research Group Юрий Грибанов рассказал НСН, почему россияне так полюбили платить безналом.
Количество безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз с 2010 по 2018 год, говорится в докладе The Boston Consulting Group (BCG). В дальнейшем вплоть до 2028 года прогнозируется рост объёма выручки на европейском рынке карточных платежей примерно на 5,9% в год. На восточноевропейском рынке — на 7,4%. Отмечается, что в этом сегменте Россия претендует на то, чтобы стать локомотивом роста. Авторы доклада называют активность России на рынке карточных платежей «русским чудом».
Любовь россиян к безналичному расчёту во многом обязана повсеместному внедрению оборудования для приёма карт, а также популярным в народе программам лояльности, когда за расчёт безналом покупатель получает бонусы, рассказал в эфире НСН генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.
«Не знаю, какая ситуация в других странах Восточной Европы, а в России действительно случился прогресс в области карточных платежей за последние 10 лет. Тут есть несколько причин. Первая, была построена инфраструктура по приёму карт, благодаря требованиям регулятора, обязавшего магазины и другие предприятия поставить терминалы. Второе, это развитие и популяризация программ лояльности, кэшбэков, бонусов — люди получили ответ на вопрос “Зачем мне доставать карту из кошелька?”. Держатели карт с удовольствием включились в эту игру, и кэшбэки и бонусы стали неотъемлемой частью карточного продукта в эволюции объёма карточных платежей», — объяснил эксперт.
Добавим, авторы исследования BCG прогнозируют спад показателей рынка карточных платежей в 2019-2028 годах. Однако России по-прежнему прочат лидерство в этом сегменте. В качестве возможных причин называются дешевое розничное финансирование, а также высокую концентрацию рынка и крупные инвестиции в технологии.
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