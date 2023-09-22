Экономист Бахтин связал падение индекса Мосбиржи с укреплением рубля
Укрепление курса национальной валюты стало одной из причин падения индекса Московской биржи на этой неделе, считает экономист и инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Среди других причин аналитик выделил слабость общерыночного фона, недостаток драйверов роста и фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают продавать ценные бумаги, чтобы не переносить позиции через выходные.
«Участники торгов продают часть бумаг или переносят покупки на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru»
По его мнению, текущая коррекция является локальной. Область поддержки индекса находится на уровне 2880-2930 пунктов, уточнил экономист.
Бахтин полагает, что в начале следующей недели инвесторы начнут покупать подешевевшие бумаги. Он допустил, что индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов.
В пятницу утром индекс опустился ниже отметки в 3000 пунктов, сообщает «Радиоточка НСН».
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