Экономист Бахтин связал падение индекса Мосбиржи с укреплением рубля

Среди других причин аналитик выделил слабость общерыночного фона, недостаток драйверов роста и фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают продавать ценные бумаги, чтобы не переносить позиции через выходные.

«Участники торгов продают часть бумаг или переносят покупки на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По его мнению, текущая коррекция является локальной. Область поддержки индекса находится на уровне 2880-2930 пунктов, уточнил экономист.

Бахтин полагает, что в начале следующей недели инвесторы начнут покупать подешевевшие бумаги. Он допустил, что индекс Мосбиржи достигнет 3200 пунктов.

В пятницу утром индекс опустился ниже отметки в 3000 пунктов, сообщает «Радиоточка НСН».

