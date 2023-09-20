Центробанк и Мосбиржа введут меры по сглаживанию колебаний цен на рынке
Банк России и Московская биржа вводят дополнительные меры для сглаживания ценовых колебаний на рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как отметили в ЦБ, регулятор и торговая площадка приняли решения по «модернизации дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона».
«Участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. В результате биржевая стоимость отдельных ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени», — говорится в сообщении.
Регулятор указывает, что во многом ситуация вызвана дисбалансом спроса- предложения на фондовом рынке и «эмоциональным поведением» инвесторов. Центробанк призвал принимать инвестиционные решения взвешенно и рационально, указав, что использование схем по формированию нерыночного ценообразования будет воспринято как манипулирование рынком.
«При установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных ... случаях предусмотрена уголовная ответственность», — добавили в Банке России.
Ранее регулятор спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы, напоминает Ura.ru. Как отметили в ЦБ, это будет связано с увеличением ценового давления.
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