Экономике России предрекли падение до уровня показателей 90-х

В сентябре снижение сборов НДС составило 23%, что отразится на ВВП. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин. Специалист связывает это с оттоком инвестиций.

«Вторая проблема в том, что нет иностранных инвестиций. Все истории с Навальными, Скрипалями, Литвиненко и прочими ужасами придуманы Западом, чтобы не дать возможности вкладывать в российскую экономику. Это целенаправленная политика. Российская экономика — один из редких кусков мировой, где инвестиции приносят прибыль, потому что наша экономика недоинвестирована. Наша экономика живёт за счёт государственных инвестиций, которые тоже будут падать».

В таких условиях, по словам Михаила Хазина, в 2021 году в России может произойти кризис, сравнимый с 90-ми годами. При этом, экономист подчеркнул, что этого можно попробовать избежать, если немедленно принять меры и использовать национальную валюту.

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Между тем, в России почти 20 миллионов человек относятся к категории бедных, что составляет 13,5% от населения страны. Об этом ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь.

В свою очередь, экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что количество бедных больше, и эта цифра будет расти.

«В стране экономический спад, и нет никаких оснований считать, что он закончится. Экономическая политика уже восемь лет ведет к непрерывному спаду», - отметил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
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