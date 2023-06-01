Экономический ущерб РФ от COVID-19 в 2022 году оценили в 1,6 трлн рублей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подсчитала ущерб, который нанес коронавирус экономике России в 2022 году. По оценке ведомства, убытки, вызванные инфекцией, составили не менее 1,6 триллиона рублей.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, под термином «экономический ущерб» имеются в виду прямые расходы на борьбу с COVID-19 и профилактику. Сюда же включены непрямые потери экономики, а также рабочего времени при смерти заболевших работников.

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Как подчеркнули в ведомстве, потери экономики могли оказаться более значительными, если бы не применение тест-систем заболевания COVID-19 на базе метода ПЦР, передает RT.

Между тем академик РАН Геннадий Онищенко предрёк ближе к концу нынешнего года новую напасть. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он заявил о возможном начале пандемии птичьего гриппа.

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ФОТО: РИА Новости
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