Жителям и компаниям Евросоюза придётся расплачиваться за задержку строительства «Северного потока — 2» из-за действий властей Дании. Об этом заявил РИА ФАН представитель швейцарской компании Nord Stream 2 AG – единственного оператора проекта Стеффен Хартманн. Он отметил, что европейские потребители могли бы экономить по 8 миллиардов евро в год, если бы получили своевременный доступ к более дешевому газу из Российской Федерации.

Согласно аналитическим оценкам, после ввода в строй «Северного потока — 2» цены на газ в Европе должны снизиться на 13%. Как подчеркнул Хартманн «Газпром», а также пять крупнейших европейских энергетических компаний из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов, инвестирующих проект, поддерживают его будут делать это в дальнейшем. При этом в общемировом масштабе в орбиту «Северного потока — 2» вовлечено свыше 670 компаний из 25 государств.

Дания не прекращает попыток ставить палки в колёса проекту «Газпрома». С начала 2018 года Копенгаген рассматривает уже третий вариант маршрута газопровода в своих территориальных водах, предложенный Nord Stream 2 AG. По уровню цен на газ для потребителей Дания – один из лидеров в Европе, а ее электроэнергия — самая дорогая на континенте.

При этом в январе 2019 года Копенгаген приобрел на 21% голубого топлива больше, чем годом ранее. Таким образом, затяжки при рассмотрении заявки «Северного потока — 2» напрямую бьют, в том числе, по карманам датчан.

