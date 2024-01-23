Бельгия передаст Украине 611 млн евро из доходов от российских активов
В 2024 году Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание La Libre.
Газета ссылается на министра обороны Бельгии Людивина Дедондера.
«Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», - сказано в публикации.
В январе министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз начал разрабатывать способы передачи доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне сообщил, что члены Евросоюза договорились относительно использования заблокированных активов РФ для помощи Украине. По его словам, ЕС готов перейти к последнему этапу работы по этому вопросу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru