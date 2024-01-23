Бельгия передаст Украине 611 млн евро из доходов от российских активов

В 2024 году Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание La Libre.

Reuters: Запад пока не готов передать Киеву замороженные российские активы

Газета ссылается на министра обороны Бельгии Людивина Дедондера.

«Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», - сказано в публикации.

В январе министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз начал разрабатывать способы передачи доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне сообщил, что члены Евросоюза договорились относительно использования заблокированных активов РФ для помощи Украине. По его словам, ЕС готов перейти к последнему этапу работы по этому вопросу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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