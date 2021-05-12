ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%. Об этом сообщается в обновленном весеннем экономическом прогнозе ЕК.

В докладе отмечается, что по итогам 2020 года российская экономика упала на 3%. Ранее ожидалось, что снижение составит 4,2%. Аналитики подчеркнули, что падение экономики было умеренным, несмотря на пандемию и снижение цен на нефть.

Меркель: Баланс сил в мире изменился из-за России

Улучшила ЕК прогноз и по росту мирового ВВП в текущем году - до 5,6% с 4,6%. Планируется, что рост экономики Евросоюза в текущем году составит 4,2%, а инфляция 1,9%, передает ТАСС.

Еврокомиссия также повысила оценку цены нефти марки Brent до 63,9 долларов за баррель.

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН ранее рассказал о новых возможностях развития для России в условиях прогнозируемого кризиса экономики.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:ВВПЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры