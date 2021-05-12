ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России
Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%. Об этом сообщается в обновленном весеннем экономическом прогнозе ЕК.
В докладе отмечается, что по итогам 2020 года российская экономика упала на 3%. Ранее ожидалось, что снижение составит 4,2%. Аналитики подчеркнули, что падение экономики было умеренным, несмотря на пандемию и снижение цен на нефть.
Улучшила ЕК прогноз и по росту мирового ВВП в текущем году - до 5,6% с 4,6%. Планируется, что рост экономики Евросоюза в текущем году составит 4,2%, а инфляция 1,9%, передает ТАСС.
Еврокомиссия также повысила оценку цены нефти марки Brent до 63,9 долларов за баррель.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН ранее рассказал о новых возможностях развития для России в условиях прогнозируемого кризиса экономики.
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