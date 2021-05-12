Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%. Об этом сообщается в обновленном весеннем экономическом прогнозе ЕК.

В докладе отмечается, что по итогам 2020 года российская экономика упала на 3%. Ранее ожидалось, что снижение составит 4,2%. Аналитики подчеркнули, что падение экономики было умеренным, несмотря на пандемию и снижение цен на нефть.