Меркель: Баланс сил в мире изменился из-за России

НАТО столкнулась с изменением распределения сил в мире из-за «частично очень агрессивного» поведения России, а также политического и экономического усиления Китая. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конгресса «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».

В числе других вызовов Меркель отметила пандемию коронавирусной инфекции и проблемы защиты климата.

Канцлер подчеркнула, что важнейшим партнером Европы и «неизбежным» соратником ФРГ остаются США. По мнению Меркель, европейские страны «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним из других регионов.

«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее канцлер заявила, что из-за оборонной политики в направлении РФ произошло повышение расходов Германии на оборону, сообщает Ura.ru. Берлин увеличил эту статью расходов до 2% от национального ВВП.

