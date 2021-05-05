Меркель: Баланс сил в мире изменился из-за России
НАТО столкнулась с изменением распределения сил в мире из-за «частично очень агрессивного» поведения России, а также политического и экономического усиления Китая. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конгресса «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
В числе других вызовов Меркель отметила пандемию коронавирусной инфекции и проблемы защиты климата.
Канцлер подчеркнула, что важнейшим партнером Европы и «неизбежным» соратником ФРГ остаются США. По мнению Меркель, европейские страны «не имеют столько общих ценностей и интересов» ни с одним из других регионов.
«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — цитирует Меркель РИА Новости.
Ранее канцлер заявила, что из-за оборонной политики в направлении РФ произошло повышение расходов Германии на оборону, сообщает Ura.ru. Берлин увеличил эту статью расходов до 2% от национального ВВП.
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