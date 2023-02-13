ЕК повысила оценку ВВП Евросоюза на 2023 год

Европейская комиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8% с 0,3% в предыдущем, осеннем прогнозе. Об этом сообщается в зимнем экономическом прогнозе ЕК.

На Украине сообщили о падении ВВП в 2022 году на 30,4 процента

Отмечается, что ожидания на 2024 год остались прежними – это рост на 1,6%. При этом оценка роста ВВП еврозоны, куда входит 20 из 27 государств ЕС, также была повышена на этот год: до 0,9% с 0,3%.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН заявлял, что Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВВП
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