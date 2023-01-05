На Украине сообщили о падении ВВП в 2022 году на 30,4 процента

«По предварительной оценке аналитиков министерства (с использованием непрямых методов расчета и инструментов моделирования)... падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2)», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что это худший результат «за время независимости» Украины.

Вместе с тем ведомство отмечает, что текущие показатели лучше, чем прогнозы экспертов, которые ожидали падения ВВП Украины в 2022 году на 40-50% и ниже.

