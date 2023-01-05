На Украине сообщили о падении ВВП в 2022 году на 30,4 процента

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительной оценке, составило 30,4%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское министерство экономики.

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«По предварительной оценке аналитиков министерства (с использованием непрямых методов расчета и инструментов моделирования)... падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2)», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что это худший результат «за время независимости» Украины.

Вместе с тем ведомство отмечает, что текущие показатели лучше, чем прогнозы экспертов, которые ожидали падения ВВП Украины в 2022 году на 40-50% и ниже.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВВПУкраина
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