Ефимов: Москва выдала косметической компании льготный заем на развитие экспорта
Власти Москвы предоставили столичному производителю косметики льготный заем в 100 миллионов рублей на развитие экспорта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что льгота предоставлена косметической фабрике «Фаберлик», а выданные средства будут направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих, использующихся при производстве.
«Фаберлик» выпускает косметику более 26 лет. В год компания выпускает более 200 миллионов единиц косметики и разрабатывает свыше 200 уникальных формул. Четыре года назад фабрика получила статус промышленного комплекса, благодаря которому она получает существенную поддержку со стороны города.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь напомнил, что на сегодняшний день промышленным предприятиям доступны более 20 мер поддержки, а максимальная сумма кредита может достигать 300 миллионов рублей.
Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в МФППиП. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Благодаря программе льготного кредитования бизнеса от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru