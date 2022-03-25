Ефимов: Москва не будет повышать стоимость рассрочки земельных платежей для инвесторов

По его словам, глава города Сергей Собянил принял решение «заморозить» его на прежнем уровне - 9,5%, вместо новой ключевой ставки 20%. Это позволит инвесторам вложить высвободившиеся средства в реализацию своих проектов.

Ефимов добавил, что рассрочку по платежам за первый год аренды при изменении цели предоставления земельного участка, вида разрешенного использования, реализации масштабных инвестпроектов, а также в случае предоставления земли для завершения строительства можно получит на срок до шести лет.

В пресс-службе отметили, что воспользоваться мерой смогут все предприниматели, вновь обратившиеся в департамент городского имущества столицы по данным вопросам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает RT.

