Собянин учредил гранты на создание импортозамещающих производств в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на создание импортозамещающих производств в столице. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.
По его словам, сейчас основной проблемой высокотехнологичного бизнеса является разрыв сложившихся производственных цепочек, в том числе из-за отказа некоторых иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, оборудования и комплектующих.
Сообщается, что в первую очередь меры поддержки будут направлены на проекты, которые обеспечивают повседневные нужды горожан в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта и других областях.
Получить гранты смогут любые компании из разных отраслей экономики. Максимальный размер выплат составит 100 миллионов рублей, 25% от которых можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в быстрые сроки.
В ведомстве также добавили, что компенсации подлежат до 50% затрат инвесторов на приобретение объектов капительного строительства, оборудования и других пунктов расходов.
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