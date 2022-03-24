Собянин учредил гранты на создание импортозамещающих производств в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на создание импортозамещающих производств в столице. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

По его словам, сейчас основной проблемой высокотехнологичного бизнеса является разрыв сложившихся производственных цепочек, в том числе из-за отказа некоторых иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, оборудования и комплектующих.

Сообщается, что в первую очередь меры поддержки будут направлены на проекты, которые обеспечивают повседневные нужды горожан в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта и других областях.

Получить гранты смогут любые компании из разных отраслей экономики. Максимальный размер выплат составит 100 миллионов рублей, 25% от которых можно будет получить в виде аванса, что позволит запускать новые проекты в быстрые сроки.

В ведомстве также добавили, что компенсации подлежат до 50% затрат инвесторов на приобретение объектов капительного строительства, оборудования и других пунктов расходов.