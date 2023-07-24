Ефимов: Более ста предпринимателей освободили от предоплаты за аренду

В Москве с марта 2022 года 117 предпринимателям были отменены обеспечительные платежи по договорам аренды на общую сумму свыше 144 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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При продлении договоров аренды нежилых помещений на новый срок столичные предприниматели, начиная с 2019 года должны вносить обеспечительный платеж в виде предоплаты за последние пять месяцев действия соглашения. Данная мера направлена на сокращение рисков в случае недобросовестного поведения представителей бизнеса.

По словам Ефимова, с марта прошлого года, в целях поддержки предпринимателей, добросовестным арендаторам была предоставлена возможность не вносить обеспечительный платеж.

«С того момента мерой воспользовались 117 предпринимателей, которые занимают 247 городских помещений общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров», – отметил заммэра.

Отменой обеспечительного платежа смогли воспользоваться представители бизнеса, кто добросовестно исполнял свои обязательства по аренде и не имел задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи запроса на продление договора на новый срок.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, только за первую половину этого года было освобождено от обеспечительных платежей арендаторов 19 объектов недвижимости общей площадью шесть тысяч квадратных метров.

«Их объем составил 14,5 миллиона рублей», – добавил Гаман.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
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