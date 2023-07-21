Ефимов: Москва заключила с инвесторами 61 договор по программе «рубль за квадратный метр в год»

Москва заключила с инвесторами 61 договор по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» с 2012 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что были заключены договоры аренды объектов культурного наследия, а также объектов образования и гостиниц. По словам Ефимова, общая площадь арендуемых зданий составляет 61 тысячу «квадратов».

Так, 30 договоров было подписано по аренде объектов культурного наследия, столько же договоров действует по аренде недвижимости для размещения частных образовательных учреждений. При этом был заключен один договор аренды здания под гостиницу.

Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что сегодня на льготную ставку аренды уже переведены 43 договора аренды объектов, которые занимают свыше 46 тысяч квадратных метров. Большая часть таких объектов находится в центре столицы.

В столице бережно относятся к историческому наследию. С 2012 года в Москве работает программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 2013 года она распространилась на объекты образования, а в 2022 году благодаря расширению программы появилась возможность арендовать здания под гостиницы.

