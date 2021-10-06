Единственные друзья. Россия может снизить для Сербии цены на газ
Сербия остается самой дружественной страной Евросоюза для России, напомнила Полина Соколова.
Россия может пойти навстречу Сербии в вопросе цены на газ, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Сербии Александр Вучич на саммите ЕС – Западные Балканы назвал «ненормальными» цены на газ в Европе. Он заявил, что 7 октября передаст вице-премьеру России Юрию Борисову личное сообщение на имя президента Владимира Путина с просьбой о помощи в данной ситуации.
«Страна на 100 процентов зависит от российских газовых поставок сейчас. Точные цифры по последним кварталам я сейчас не назову, но высокая цена на газ для Сербии всегда существовала, и Сербия всегда справлялась с этим. Сейчас последствия экономического кризиса, которые были связаны с пандемией, с изоляцией, не вполне преодолены. И хотя Сербия с одним из лучших показателей в Европе прошла этот пандемийный 2020 год, ковидная ситуация развивается непредсказуемо, поэтому повышение цен на газ будет сильно влиять на сербскую экономику. Наверное, Сербия будет просить о новых схемах кредитования или, может быть, о каких-то скидках. Это будет очень существенно для сербской экономики», - объяснила Соколова.
По мнению ученой, политические оппоненты будут критиковать Вучича за этот шаг, однако это почти не повлияет на решение газового вопроса.
«Наверное, [оппоненты] будут эксплуатировать эту тему, что Россия ведет энергетическую политику и поставками сырьевыми пытается влиять на внешнюю политику Сербии. С другой стороны, в российско-сербских отношениях сейчас нет никаких накладок. Думаю, что и газовая тема будет в партнерском ключе разрешена. Мне кажется, Россия вполне может пойти на уступки, потому что Сербия, наверное, наиболее дружелюбная европейская страна среди всех стран региона, не говоря уж о странах Евросоюза. Мы в наиболее тесных и дружественных отношениях. Партнерство экономическое на пике развития сейчас. Думаю, что должны договориться», - подытожила эксперт.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Евросоюзе понимают истинные причины рекордных цен на газ в Европе, но не готовы менять систему, которая к ним привела.
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