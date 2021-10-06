«Вылетят в трубу». Европейцев предупредили о последствиях «безумных» цен на газ
Зима для Европы будет тяжелая: компании-поставщики могут обанкротиться, а население – остаться без отопления, предрек заглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Цена на газ в Европе достигла нового исторического рекорда. На торгах 6 октября она превысила отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что нынешний рекорд далеко не последний. Чем ближе начало отопительного сезона, тем сильнее будут расти цены, утверждает эксперт.
«Цены на газ уже сейчас безумные и не позволяют нормально функционировать ни промышленным предприятиям, потребляющим газ, ни коммунальным компаниям, ни газовой генерации. В то же время отопительный сезон еще толком не начался и полноценный зимний рост спроса еще впереди. Это может придать дополнительный импульс ценам, особенно если кардинально не изменится ситуация с предложением природного газа на рынке», - заявил Гривач.
По его словам, подорожание газа может привести к проблемам как для населения европейских стран, так и для компаний-поставщиков.
«Если не будет введено государственное ограничение на рост цен для населения, то многие, очевидно, не смогут оплачивать счета. А там церемониться никто не станет. Отключат тут же. Кроме того, маленькие запасы в ПХГ (подземных хранилищах газа – прим. НСН) могут создать проблемы для физического снабжения потребителей, особенно ближе к весне. Если же государственные ограничения на рост цен для населения будут установлены, то все будет зависеть от сроков действия и условий регулирования. Крупные компании-поставщики, наверное, смогут себе позволить некоторое время субсидировать часть конечных потребителей. Но большинство вылетят в трубу, как это происходит сейчас в Великобритании и Германии», - отметил эксперт.
При этом замглавы Фонда национальной энергетической безопасности указал на ответственность в сложившейся ситуации самих европейцев.
«Россию уже пытаются обвинить в кризисе, хотя очевидно, что большая часть вины лежит на энергетической политике ЕС последних лет. А остальная - на стечении негативных обстоятельств», - пояснил специалист.
Накануне Гривач в интервью изданию «Экономика сегодня» заявил, что цены на газ могут дойти до 3–4 тысяч долларов за тысячу кубов. Он отметил, что если европейцы будут покупать по этим ценам хотя бы 30 % потребляемого газа, то это приведет к полномасштабному кризису и падению объемов ВВП в ЕС.
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