Джин и виски будут производить на Ставрополье
Завод по производству виски и джина откроют в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Минеральные Воды, на территории которого появится предприятие.
В сообщении говорится, что строительство ведёт международная алкогольная компания «Алвиса», инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Запуск производства запланирован на февраль 2023 года.
Глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко рассказал, что новое предприятие сможет производить в день 3,6 тысячи литров солодового дистиллята и 10 тысяч литров зернового дистиллята.
«Кроме того, на заводе будут производить джин, виски, бурбон. Уверен, что появление нового завода не только улучшит инвестиционный климат нашего округа, но и позволит заместить на полках магазинов ушедшие из России бренды качественными напитками», - подчеркнул он.
Ранее Кизлярский коньячный завод объявил, что будет выращивать свой виноград. Для реализации проекта предприятию выделено 311 гектаров земли в Дербентском районе Дагестана. Более 240 гектаров будет использовано под закладку виноградника, 71 гектаров - под инфраструктуру, сообщает НСН.
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