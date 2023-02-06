Джин и виски будут производить на Ставрополье

В сообщении говорится, что строительство ведёт международная алкогольная компания «Алвиса», инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Запуск производства запланирован на февраль 2023 года.

Глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко рассказал, что новое предприятие сможет производить в день 3,6 тысячи литров солодового дистиллята и 10 тысяч литров зернового дистиллята.

«Кроме того, на заводе будут производить джин, виски, бурбон. Уверен, что появление нового завода не только улучшит инвестиционный климат нашего округа, но и позволит заместить на полках магазинов ушедшие из России бренды качественными напитками», - подчеркнул он.

Ранее Кизлярский коньячный завод объявил, что будет выращивать свой виноград. Для реализации проекта предприятию выделено 311 гектаров земли в Дербентском районе Дагестана. Более 240 гектаров будет использовано под закладку виноградника, 71 гектаров - под инфраструктуру, сообщает НСН.

