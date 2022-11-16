Кизлярский коньячный завод будет выращивать свой виноград

Акционерное общество Кизлярского коньячного завода сформировало запрос предложений в электронном виде на подготовку проектной документации и выполнение комплекса подрядных работ, связанных с закладкой виноградника. Подрядчику предстоит предпосадочная подготовка почв, организация, планирование территории под виноградник и посадка виноградника. Начальная цена закупки установлена в размере 763,3 млн рублей. Согласно техзаданию, все работы должны быть завершены к 2026 году.

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Заявки на участие в тендере принимаются до конца ноября. Своих действующих виноградников у предприятия нет, сообщили на заводе. Для реализации проекта по выращиванию винограда предприятию выделено 311 гектаров земли в Дербентском районе Дагестана. Более 240 гектаров будет использовано под закладку виноградника, 71 гектаров - под инфраструктуру.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кизлярский коньячный завод имеет давнюю историю. Он был основан в 1885 году. Сейчас предприятие осуществляет полный цикл производства, от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно на нем перерабатывается более 42 тысяч тонн винограда, который закупают в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.


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ФОТО: РИА Новости
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