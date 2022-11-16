Кизлярский коньячный завод будет выращивать свой виноград

Заявки на участие в тендере принимаются до конца ноября. Своих действующих виноградников у предприятия нет, сообщили на заводе. Для реализации проекта по выращиванию винограда предприятию выделено 311 гектаров земли в Дербентском районе Дагестана. Более 240 гектаров будет использовано под закладку виноградника, 71 гектаров - под инфраструктуру.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кизлярский коньячный завод имеет давнюю историю. Он был основан в 1885 году. Сейчас предприятие осуществляет полный цикл производства, от закупки и переработки винограда до розлива продукции в бутылки. Ежегодно на нем перерабатывается более 42 тысяч тонн винограда, который закупают в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.



