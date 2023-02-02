«Кыргыз виски». Лавров назвал приоритетный сорт виски

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в приоритете у него виски из Киргизии..

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«На приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», - сказал министр.

Он добавил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», однако его он ещё не пробовал.

Ранее Лавров заявил, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям на фоне санкционного давления, основные задачи внешнеэкономической деятельности решаются, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольМИД РФСергей Лавров
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