«Кыргыз виски». Лавров назвал приоритетный сорт виски
Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в приоритете у него виски из Киргизии..
«На приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», - сказал министр.
Он добавил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», однако его он ещё не пробовал.
Ранее Лавров заявил, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям на фоне санкционного давления, основные задачи внешнеэкономической деятельности решаются, сообщает RT.
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