«Кыргыз виски». Лавров назвал приоритетный сорт виски

«На приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски», - сказал министр.

Он добавил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», однако его он ещё не пробовал.

Ранее Лавров заявил, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям на фоне санкционного давления, основные задачи внешнеэкономической деятельности решаются, сообщает RT.