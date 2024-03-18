Минэнерго Украины отказалось продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — приводит слова Галущенко РИА Новости.

Как напомнил министр, в 2023 году на Украине провели стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал, что система способна функционировать без транзита топлива. По словам главы украинского Минэнерго, страна активно усиливает энергобезопасность и независимость. В частности, Киев наращивает «внутреннюю газодобычу».

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Европа сможет получать газ из России через восточную часть Украины после окончания срока действия контракта о транзите топлива, напоминает телеканал «360».

