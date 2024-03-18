Минэнерго Украины отказалось продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа
Украина не намерена продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — приводит слова Галущенко РИА Новости.
Как напомнил министр, в 2023 году на Украине провели стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал, что система способна функционировать без транзита топлива. По словам главы украинского Минэнерго, страна активно усиливает энергобезопасность и независимость. В частности, Киев наращивает «внутреннюю газодобычу».
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Европа сможет получать газ из России через восточную часть Украины после окончания срока действия контракта о транзите топлива, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Онегин» вновь возглавил российский кинопрокат
- Спрос на персонал в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 61%
- В Крыму сообщили о работе над внедрением альтернативы SWIFT
- На МКАД столкнулись два грузовика
- Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- Минэнерго Украины отказалось продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа
- СМИ: весной в России могут принять закон о криптовалюте
- Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны
- Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине
- Зеленский раскритиковал союзников из-за недальнобойности артиллерии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru