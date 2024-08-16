«Газпром» сохраняет максимальный уровень транзита газа через Украину в Европу
Транзит газа из России через Украину сохраняется на технически максимально возможном уровне. Поставляемые объёмы подтверждаются Киевом. Прокачка осуществляется через газо-измерительную станцию «Суджа», проинформировал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
По состоянию на 16 августа заявленный объём составляет 42,4 миллиона кубических метров. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена украинской стороной с официальной формулировкой о форсмажоре. Маршрут через Суджу остается единственным путем поставки голубого топлива из РФ через Украину в европейские страны
Прокачка осуществляется, несмотря на боестолкновения в данном районе Курской области между Вооруженными силами Украины и российскими военными подразделениями. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом фоне спотовая цена газа в Европе выросла до 438 долларов за тысячу кубометров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru