Недостижимая справедливость зарплат россиян

66 тысяч рублей – такой в среднем по стране размер справедливой заработной платы исчислен по итогам опроса одной из страховых компаний, проведенного в 39 городах. Наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали столичные респонденты – почти 100 тысяч рублей, наименьший – в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тысяч).

Везде, кроме Москвы, названные показатели превосходят размеры средней фактической зарплаты. «Суть и значение таких опросов – измерить ожидания россиян, их запрос на повышение качества жизни», – пояснил глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. – «Каждый имеет собственное представление о том, какими средствами нужно располагать, чтобы иметь возможность самому жить достойно, отдыхать на приемлемом лично для каждого уровне, обеспечивать образование детей», – заметил сенатор.

Проще говоря, суммы, названные участниками опроса, - не более чем «хотелки». Реальность же такова, что около 20 миллионов россиян живут ниже уровня бедности, располагая доходом ниже официального прожиточного минимума, то есть десятью с небольшим тысячами на человека. Своими глазами нищету российской глубинки довелось видеть депутату Госдумы Ярославу Нилову. Своими впечатлениями он поделился в эфире НСН.

«Мы неоднократно выезжали в регионы на специальном поезде, останавливались на маленьких станциях, посмотрели, как живут люди. Это нищета, безработица. Многодетные семьи порой только из-за пособий на детей и выживают. Помогает еще только хозяйство или собственный огород».

Увиденное заставило Ярослава Нилова сделать тревожные выводы: нищета таит в себе угрозу для государства, - полагает депутат.

«С плохой государственной обеспеченностью не может быть сильного государства с сильной экономикой. Нужно стремиться к исправлению ситуации. Борьба с бедностью, повышение доходов, рост заработной платы – это приоритеты. Социальная изоляция – это определенная психологическая травма для детей из этих семей, это рамки для их развития, это все в будущем сыграет негативную роль. Чем больше таких случаев, тем больше рисков для нашего государства».

В комментариях на одном из интернет-ресурсов в качестве решения вопроса было предложено установить реальную заработную плату рабочим в 250-300 тысяч рублей, а чиновникам – в 30 тысяч. Пока картина диаметрально противоположная: к примеру, зарплата парламентариев даже превышает 300 тысяч. Но и в целом идея нерабочая: нищий чиновник будет кормиться со взяток. Опыт поколений подтверждает.