Две компании РФ займутся добычей нефти в Сирии

По данным агентства, парламент одобрил соответствующие контракты компаниям «Меркурий» и «Вилада». «Меркурий» займется геологоразведкой и добычей нефти на блоках 7 и 19, а «Вилада» - на блоке 23.

Ранее президент Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии тем, то служащие занимаются охраной нефтяных месторождений. В свою очередь заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин в ноябре заявил, что Москва не планирует сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в области обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии.

