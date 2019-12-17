Две компании РФ займутся добычей нефти в Сирии
Две российские компании по решению сирийского парламента будут добывать нефть в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, парламент одобрил соответствующие контракты компаниям «Меркурий» и «Вилада». «Меркурий» займется геологоразведкой и добычей нефти на блоках 7 и 19, а «Вилада» - на блоке 23.
Ранее президент Трамп объяснил присутствие американских военных в Сирии тем, то служащие занимаются охраной нефтяных месторождений. В свою очередь заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин в ноябре заявил, что Москва не планирует сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в области обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии.
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