«Дуть в трубу». Зачем ВЭБ получит «Роснано» и «Сколково»

«Возьмем, к примеру, Фонд развития моногородов. Я бы не сказал, что его деятельность была эффективной. Зато с ним связаны лоббистские истории. Или структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока. Там идет депопуляция, только один регион дает прирост населения. Можно ли говорить об эффективности этих структур? Разговоров об опережающем развитии Дальнего Востока было много. По факту мы этого не видим. Поэтому логичнее не распылять ресурсы, не изображать квартет из басни Крылова, а играть по одним нотам, с одним дирижером дуть в трубу в унисон. Акции ВЭБ идут вверх, потому что там и фонд «Сколково», и «Роснано». Да и «Сколково» - это было больше миф и пиар, чем что-то реальное, как мне кажется», - отметил Калачев.

В этом можно увидеть и политическую составляющую, добавил эксперт.

«Понятно, что при любых реформах, любых оптимизациях кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Очевидно, что люди, которые стоят за ВЭБ, пользуются доверием государства. У ВЭБ есть возможность сделать эти институты реально работающими, потому что ресурсы огромные, а кадры весьма профессиональные. От феодальной раздробленности переходим к централизованному управлению», - заключил он.

Напомним, АО «Роснано» было создано в 2011 году после реорганизации госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С моменты образования госкорпорации в 2007 году ее возглавляет Анатолий Чубайс. Фонд «Сколково» был создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году как российский вариант Кремниевой долины.

