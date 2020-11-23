В России ликвидируют Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны

Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также Особе экономические зоны (ОЭЗ) будут ликвидированы. Их полномочия будут распределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, сообщили ТАСС в пресс-службе российского правительства.

Предполагается, что исчезнут также Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.