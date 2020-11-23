В России ликвидируют Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны
Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также Особе экономические зоны (ОЭЗ) будут ликвидированы. Их полномочия будут распределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, сообщили ТАСС в пресс-службе российского правительства.
Предполагается, что исчезнут также Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Ранее сегодня о том, что восемь институтов развития будут расформированы сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, часть функций распределят между ВЭБ.рф. и органами власти.
Ранее сообщалось, что перемены коснутся, в том числе, госкомпании «Роснано», а Анатолию Чубайсу предложат новую должность, пишет «Газета.ру». При этом сам глава «Роснано» заявил в Facebook, что слухи о его увольнении никак не влияют на его работу, отказавшись от комментариев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Путин похвалил российских миротворцев в Нагорном Карабахе
- Лукашенко пожаловался на пробелы в патриотическом воспитании молодежи
- В России ликвидируют Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны
- Курс доллара опустился ниже 76 рублей
- В Думе предложили ввести в России понятие «курортных моногородов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru