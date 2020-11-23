В России ликвидируют Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны

Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также Особе экономические зоны (ОЭЗ) будут ликвидированы. Их полномочия будут распределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, сообщили ТАСС в пресс-службе российского правительства.

Предполагается, что исчезнут также Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Мишустин заявил о сокращении институтов развития

Ранее сегодня о том, что восемь институтов развития будут расформированы сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, часть функций распределят между ВЭБ.рф. и органами власти.

Ранее сообщалось, что перемены коснутся, в том числе, госкомпании «Роснано», а Анатолию Чубайсу предложат новую должность, пишет «Газета.ру». При этом сам глава «Роснано» заявил в Facebook, что слухи о его увольнении никак не влияют на его работу, отказавшись от комментариев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры