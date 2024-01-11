Путин: Высокая ставка Центробанка носит временный характер

Он также допустил, что по итогам 2023 года рост экономики страны может быть выше прогнозируемых 3,5%.

«Мне Михаил Владимирович (Мишустин) сказал перед отъездом сюда, падение мы всё время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП», - добавил президент на встрече с дальневосточным бизнесом.

По словам Путина, России на фоне беспрецедентных санкций удалось стать первой в Европе по объему экономики, обогнав ФРГ.

Ранее Всемирный банк на 0,1 процентного пункта повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 и 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

