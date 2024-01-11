Путин: Высокая ставка Центробанка носит временный характер

Высокая ставка Центробанка РФ носит временный характер, позиция будет меняться по мере решения вопросов инфляции, заверил президент России Владимир Путин. Сейчас ключевая ставка составляет 16%.

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Он также допустил, что по итогам 2023 года рост экономики страны может быть выше прогнозируемых 3,5%.

«Мне Михаил Владимирович (Мишустин) сказал перед отъездом сюда, падение мы всё время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП», - добавил президент на встрече с дальневосточным бизнесом.

По словам Путина, России на фоне беспрецедентных санкций удалось стать первой в Европе по объему экономики, обогнав ФРГ.

Ранее Всемирный банк на 0,1 процентного пункта повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 и 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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