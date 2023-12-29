Аналитик Петроневич: Инфляция в РФ составит 5-5,5% по итогам 2024 года

Инфляция в России составит 5-5,5% по итогам 2024 года. Такое мнение выразил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич в разговоре с «Газетой.Ru».

Продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%

Он отметил, что достижение инфляции в 4-4,5% по итогам 2024 года потребует скачкообразного замедления роста цен уже с самого начала года, а для этого в настоящий момент нет предпосылок. По словам Петроневича, инфляция в годовом выражении достигнет максимального уровня лишь во втором квартале.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России в 2024 году составит 4,5%. А председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в следующем году вернет инфляцию к цели на уровне 4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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