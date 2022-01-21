Экономист усомнился в эффективности полного запрета на оборот криптовалюты в России
Вероятность ликвидации рынка криптовалют в России очень мала. Такое мнение высказал экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.
Кульбака отметил, что для ликвидации биткоинов, необходимо отключить интернет по всей стране, что маловероятно.
Также экономист подчеркнул, что если целью запрета является борьба с криминальным денежным оборотом, то это, скорее всего, не даст желаемого результата.
«Криминальные деньги всё равно будут, так или иначе, пользоваться какими-то каналами. Не будет биткоинов – придумают что-то ещё», – объяснил Кульбака в беседе с «Радио 1».
По словам аналитика, запрет криптовалюты в России только увеличит издержки тех, кто этим пользуется.
Ранее Банк России предложил ввести запрет на оборот криптовалюты в стране.
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