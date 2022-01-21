Экономист усомнился в эффективности полного запрета на оборот криптовалюты в России

Вероятность ликвидации рынка криптовалют в России очень мала. Такое мнение высказал экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.

Кульбака отметил, что для ликвидации биткоинов, необходимо отключить интернет по всей стране, что маловероятно.

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Также экономист подчеркнул, что если целью запрета является борьба с криминальным денежным оборотом, то это, скорее всего, не даст желаемого результата.

«Криминальные деньги всё равно будут, так или иначе, пользоваться какими-то каналами. Не будет биткоинов – придумают что-то ещё», – объяснил Кульбака в беседе с «Радио 1».

По словам аналитика, запрет криптовалюты в России только увеличит издержки тех, кто этим пользуется.

Ранее Банк России предложил ввести запрет на оборот криптовалюты в стране.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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