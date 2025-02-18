Экономист заявил, что россиянам стоит брать кредиты, когда они подешевеют до 10%

«С ключевой ставкой в 21% ставки на кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты уже достигают уровня 30% годовых и выше, являясь, по сути, запретительными ставками», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Зайнуллин, возможное повышение ставок в дальнейшем опасно, поскольку приведет к экономическому спаду.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления. Как рассказал «Радиоточке НСН» экономист Денис Ракша, регулятор в настоящий момент ждет эффекта от денежно-кредитной политики, которую он осуществил в прошлом году.

