Экономист заявил, что россиянам стоит брать кредиты, когда они подешевеют до 10%
Выбирать кредит и ипотеку стоит, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых, допустил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
«С ключевой ставкой в 21% ставки на кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты уже достигают уровня 30% годовых и выше, являясь, по сути, запретительными ставками», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Зайнуллин, возможное повышение ставок в дальнейшем опасно, поскольку приведет к экономическому спаду.
Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления. Как рассказал «Радиоточке НСН» экономист Денис Ракша, регулятор в настоящий момент ждет эффекта от денежно-кредитной политики, которую он осуществил в прошлом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru