СМИ: США одобрили поставку ОАЭ чипов на миллиарды долларов
США одобрили поставку Объединенным Арабским Эмиратам высокотехнологичных микросхем компании Nvidia на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, американское Бюро промышленности и безопасности выдало Nvidia лицензии на поставки в соответствии с соглашением, заключенным в мае. Стороны достигли прогресса в реализации договоренностей, когда ОАЭ предоставили четкий план по инвестициям в США.
Сумма инвестиций и точный объем экспорта не называются.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение 100-процентных торговых пошлин на микросхемы, ввозимые в США, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навязывание банка при выплате зарплаты назвали незаконным
- В Самаре загорелся пассажирский автобус
- Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане
- Спектакль или капитуляция? Трамп, Израиль и ХАМАС объявили о мирной сделке
- СМИ: США одобрили поставку ОАЭ чипов на миллиарды долларов
- «Санкции ни при чем!»: Почему Иран отказался от «строгости» к хиджабам
- В Совфеде захотели завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
- Израиль атаковал Газу после заявления о мирных договоренностях
- Юшков: ЕС откажется от российской нефти, если додавит Венгрию и Словакию
- ПВО уничтожила над Россией 19 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru