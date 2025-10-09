СМИ: США одобрили поставку ОАЭ чипов на миллиарды долларов

США одобрили поставку Объединенным Арабским Эмиратам высокотехнологичных микросхем компании Nvidia на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, американское Бюро промышленности и безопасности выдало Nvidia лицензии на поставки в соответствии с соглашением, заключенным в мае. Стороны достигли прогресса в реализации договоренностей, когда ОАЭ предоставили четкий план по инвестициям в США.

Сумма инвестиций и точный объем экспорта не называются.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение 100-процентных торговых пошлин на микросхемы, ввозимые в США, напоминает РЕН ТВ.

