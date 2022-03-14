«Должны быть выше!» Аналитик счел незначительным рост цен на мобильную связь

Цены на интернет вырастут, однако это вынужденный шаг, призванный не допустить ухудшения качества услуг связи в стране, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



В России в феврале-марте увеличилась стоимость услуг ряда интернет-провайдеров. С 1 февраля подорожала часть архивных тарифов МТС в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют счета за февраль, которые абоненты получили в начале марта. Так, если в январе 2022 года услуга в Москве стоила 599 рублей, то в феврале ее цена выросла до 660 рублей.

«Я думаю, что цены на интернет будут меняться на инфляцию, которая заявляется официально, поскольку Минцифры об этом заявило. Для операторов это не попытка заработать, потому что операторы, в отличие от многих других, оказывают услуги за небольшие расценки. У нас интернет и мобильная связь стоит в России недорого, цены на очень низком уровне, они должны быть выше – тем не менее, они низкие. Исходя из этого, цены увеличатся за этот год процентов на 15-20. На фоне увеличения цен на многие товары в два раза это незначительно», - отметил специалист.