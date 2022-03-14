«Должны быть выше!» Аналитик счел незначительным рост цен на мобильную связь
Цены на интернет будут расти, однако на фоне сильной инфляции в других сферах это пройдет почти незаметно, уверен аналитик Эльдар Муртазин.
Цены на интернет вырастут, однако это вынужденный шаг, призванный не допустить ухудшения качества услуг связи в стране, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
В России в феврале-марте увеличилась стоимость услуг ряда интернет-провайдеров. С 1 февраля подорожала часть архивных тарифов МТС в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют счета за февраль, которые абоненты получили в начале марта. Так, если в январе 2022 года услуга в Москве стоила 599 рублей, то в феврале ее цена выросла до 660 рублей.
«Я думаю, что цены на интернет будут меняться на инфляцию, которая заявляется официально, поскольку Минцифры об этом заявило. Для операторов это не попытка заработать, потому что операторы, в отличие от многих других, оказывают услуги за небольшие расценки. У нас интернет и мобильная связь стоит в России недорого, цены на очень низком уровне, они должны быть выше – тем не менее, они низкие. Исходя из этого, цены увеличатся за этот год процентов на 15-20. На фоне увеличения цен на многие товары в два раза это незначительно», - отметил специалист.
Поставки оборудования для связи не сократятся из-за санкций, так как основным импортером для России является Китай, добавил он.
«{Санкции] никак не сказываются, всё работает, как и должно работать. На данный момент мы практически на 100% зависим от импортного оборудования, это нормально, эта ситуация никак не менялась, сейчас разрабатывается и российское оборудование, но появится оно не в ближайшее время. Надо понимать, что импортное оборудование – это преимущественно китайское, никаких проблем с Китаем у нас нет. Поставки идут в зависимости от курса, в данный момент нормального, вменяемого курса с точки стабильности, прозрачности для игроков нету, поэтому есть небольшие поставки, они идут за большие деньги. Как только курс более-менее стабилизируется, поставки возрастут, тут тоже нет проблемы. Запаса оборудования сейчас хватает как минимум на год для того, чтобы никто не почувствовал деградации услуг связи: мобильного, домашнего интернета, вот этого всего. Всё это будет работать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для молодого поколения, особенно из крупных городов, блокировка Instagram станет серьезным ударом, так как для молодежи социальные сети – это привычный образ жизни и общения.
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