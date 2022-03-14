«Известия»: В России подорожал домашний интернет
В России в феврале-марте увеличилась стоимость услуг ряда интернет-провайдеров, сообщают «Известия».
Отмечается, что с 1 февраля часть тарифов в Москве и Санкт-Петербурге повысила МТС. Об этом свидетельствуют счета за февраль, которые абоненты получили в начале марта. Так, если в январе 2022 года услуга в Москве стоила 599 рублей, то в феврале ее цена выросла до 660 рублей.
По словам представителя МТС Алексея Меркутова, изменение стоимости составило около 9% - примерно 60 рублей. При этом он отметил, что цены на доступные для подключения тарифы не изменились. В компании добавили, что рост стоимости услуг вызван общим увеличением цен на содержание и строительство сетей, а также на расходы на электроэнергию и услуги, закупаемые у внешних подрядчиков.
Повысил стоимость услуг и другой крупнейший московский провайдер - «Акадо». По данным источника, цены увеличились на 2-4%.
Тарифы повышаются и в других регионах. Так, с 1 марта петербургская компания «Пин» увеличила цены на услуги на 10%. В компании сообщают, что это связано с необходимостью компенсации затрат из-за инфляции, нестабильности рубля, роста цен на комплектующие для оборудования связи, а также из-за реализации требований «закона Яровой».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+44 989 / сут.
Умерли
361 тыс.+596 / сут.
Выздоровели
15,5 млн+129 тыс. / сут.
- Стало известно, как часто россияне видят сны
- СМИ сообщили об утечке в даркнет данных тысяч банковских карт россиян
- СМИ: Все школы, техникумы и колледжи «заминировали» на Камчатке
- «Рептилии расползаются»: Шукшина раскритиковала уезжающих из России звезд
- «Аэрофлот» изменил график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки
- Кадыров пообещал наградить работающих «против бандеровщины» сотрудников СБУ
- «Известия»: В России подорожал домашний интернет
- ASUS рассмотрит возможность приостановки бизнеса в России
- СМИ: Боевики нацбатальонов устроили диверсию на химкомбинате под Донецком
- Назван самый закредитованный регион России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru