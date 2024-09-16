Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%
В середине лета доля рубля в импорте России достигла рекордных 43,7%, в то время как его позиция в экспорте ослабла, несмотря на растущую популярность российской валюты в расчетах с Европой и Африкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
После введения западных санкций в зимний период 2022 года Россия сдвинула акцент своей торговли на рубль и валюты дружественных стран. Если в феврале 2022 года доллар и евро доминировали в международной торговле, то теперь их доля составляет менее 20%.
В июле доля рубля в импорте России достигла рекордных 43,7%, увеличившись на 0,8 п.п.. Рубль стал более популярен в расчетах с Азией и Африкой, но его использование сократилось в сделках с Америкой, Европой и Океанией.
В экспорте рубль потерял позиции, снизившись до 38,5%, тогда как доля «дружественных» валют выросла до 44,3%. В некоторых регионах, таких как Европа, Африка и Океания, рубль достиг рекордных уровней: в Европе она составляет две трети расчетов (+7 п.п.), в Африке — почти 80% (+19,1 п.п.), в Океании — 81,1% (+8,7 п.п.). В Карибском бассейне лишь 0,7% закупок товаров из России осуществляется не в рублях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова решила судиться из-за пенсии
- Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%
- Землетрясение во время интервью с президентом Молдавии попало в прямой эфир
- The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга
- Цены на съемное жилье в Москве взлетели на 40%
- Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания
- Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области
- В AFI Development опровергли сообщения о падении лифта в «Афимолле»
- США ввели санкции против граждан Грузии за нарушение прав человека
- Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru