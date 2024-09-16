Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%

В середине лета доля рубля в импорте России достигла рекордных 43,7%, в то время как его позиция в экспорте ослабла, несмотря на растущую популярность российской валюты в расчетах с Европой и Африкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

После введения западных санкций в зимний период 2022 года Россия сдвинула акцент своей торговли на рубль и валюты дружественных стран. Если в феврале 2022 года доллар и евро доминировали в международной торговле, то теперь их доля составляет менее 20%.