Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%

В середине лета доля рубля в импорте России достигла рекордных 43,7%, в то время как его позиция в экспорте ослабла, несмотря на растущую популярность российской валюты в расчетах с Европой и Африкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

После введения западных санкций в зимний период 2022 года Россия сдвинула акцент своей торговли на рубль и валюты дружественных стран. Если в феврале 2022 года доллар и евро доминировали в международной торговле, то теперь их доля составляет менее 20%.

Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России

В июле доля рубля в импорте России достигла рекордных 43,7%, увеличившись на 0,8 п.п.. Рубль стал более популярен в расчетах с Азией и Африкой, но его использование сократилось в сделках с Америкой, Европой и Океанией.

В экспорте рубль потерял позиции, снизившись до 38,5%, тогда как доля «дружественных» валют выросла до 44,3%. В некоторых регионах, таких как Европа, Африка и Океания, рубль достиг рекордных уровней: в Европе она составляет две трети расчетов (+7 п.п.), в Африке — почти 80% (+19,1 п.п.), в Океании — 81,1% (+8,7 п.п.). В Карибском бассейне лишь 0,7% закупок товаров из России осуществляется не в рублях, передает «Радиоточка НСН».

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