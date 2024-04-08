Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России

По информации регулятора, в феврале 2024 года доля рубля в расчётах за российский экспорт составила 41,6% - это максимум с августа прошлого года. Доля национальной валюты в импорте увеличилась до рекордных 38,1%.

Регулятор отметил, что при этом снизилась доля юаня. Так, в феврале на китайскую валюту в экспортной выручке пришлось 30,2%, а в импорте — до 32,3%. В январе 2024 года эти показатели составляли 40,7% и 38,5%, соответственно.

Ранее в Счётной палате заявили, что объём государственного долга России в прошлом году вырос до 25,595 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».