Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России
Рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах России. Об этом, со ссылкой на данные Центробанка РФ, сообщает РИА Новости.
По информации регулятора, в феврале 2024 года доля рубля в расчётах за российский экспорт составила 41,6% - это максимум с августа прошлого года. Доля национальной валюты в импорте увеличилась до рекордных 38,1%.
Регулятор отметил, что при этом снизилась доля юаня. Так, в феврале на китайскую валюту в экспортной выручке пришлось 30,2%, а в импорте — до 32,3%. В январе 2024 года эти показатели составляли 40,7% и 38,5%, соответственно.
Ранее в Счётной палате заявили, что объём государственного долга России в прошлом году вырос до 25,595 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru