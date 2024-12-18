СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
С начала года банки выдали 1,3 миллиона автокредитов на 1,85 триллиона рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Таким образом, число выданных автокредитов за 2024 год на 69% превышает показатели прошлого года.
Отмечается, что в ноябре объем оформления автокредитов начал снижаться и достиг 83 миллиардов рублей, когда как еще в сентябре объем таких кредитов составлял 226 миллиардов рублей.
Ране стало известно, что власти планируют выделить 36 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования в 2025 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru