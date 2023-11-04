Доля оплаты безналичными в России превысила 80%
4 ноября 202315:20
Доля безналичных оплат в России превысила 80%, заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По ее словам, такие показатели сформировались благодаря продвинутой финансовой системе в стране. Набиуллина отметила, что 10 лет назад безналичной оплатой пользовались лишь 25% россиян.
Ранее Министерство финансов США объявило о вводе санкций против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru