Доля оплаты безналичными в России превысила 80%

По ее словам, такие показатели сформировались благодаря продвинутой финансовой системе в стране. Набиуллина отметила, что 10 лет назад безналичной оплатой пользовались лишь 25% россиян.

Ранее Министерство финансов США объявило о вводе санкций против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».