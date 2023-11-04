Доля оплаты безналичными в России превысила 80%

Доля безналичных оплат в России превысила 80%, заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Фронтальное наступление»: США ввели санкции против Бауманки и банков

По ее словам, такие показатели сформировались благодаря продвинутой финансовой системе в стране. Набиуллина отметила, что 10 лет назад безналичной оплатой пользовались лишь 25% россиян.

Ранее Министерство финансов США объявило о вводе санкций против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Деньгиоплата

Горячие новости

Все новости

партнеры