Доля китайских автомобилей на рынке РФ увеличилась более чем в два раза

Китай нарастил экспорт автомобилей в Россию, заявил в интервью газете «Известия» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Продажи новых легковых автомобилей России в марте упали почти на 11 процентов

Дипломат уточнил, что доля китайского автопрома на российском рынке выросла с 7% до 19,2%.

Посол указал на увеличение товарооборота между двумя странами. В прошлом году показатель достиг рекордных $190,27 миллиона.

«Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития», - сказал он.

«АвтоВАЗ» 14 марта объявил о возобновлении продаж NIVA Bronto. Стоимость автомобиля – от 1 175 900 рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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