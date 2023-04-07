Доля китайских автомобилей на рынке РФ увеличилась более чем в два раза
Китай нарастил экспорт автомобилей в Россию, заявил в интервью газете «Известия» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Дипломат уточнил, что доля китайского автопрома на российском рынке выросла с 7% до 19,2%.
Посол указал на увеличение товарооборота между двумя странами. В прошлом году показатель достиг рекордных $190,27 миллиона.
«Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития», - сказал он.
«АвтоВАЗ» 14 марта объявил о возобновлении продаж NIVA Bronto. Стоимость автомобиля – от 1 175 900 рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Армия Израиля наносит удары по сектору Газа
- Мишустин: кабмин обсудит упрощение получения гражданства РФ
- Доля китайских автомобилей на рынке РФ увеличилась более чем в два раза
- В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
- Вучич усомнился в способности Сербии сохранить нейтралитет
- СМИ: ВСУ пытаются отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске
- SCMP: крах доллара произойдет из-за недальновидной политики США
- Разведчик США Риттер назвал лучшее качество Путина
- «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» в матче Кубка России
- Полиция разогнала протестующих против пенсионной реформы в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru