Доля безналичных расчетов в платежах в РФ превысила 81%
Доля безналичных расчетов в розничных платежах в России достигла 81,2%, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 16 июня.
Она отметила, что ЦБ изменит прогноз, ранее на конец года он составлял 80%, передает ТАСС. Теперь, по словам Скоробогатовой, ожидается, что безналичные расчеты продолжат рост и составят к концу 2023 года 83-84%.
Ранее сегодня глава «Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что два года хватит на то, чтобы создать конкурента платежной системы «Мир». По его словам, это можно будет сделать, если появится желание перейти на более рыночный и конкурентный механизм, а также при согласии Центробанка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru