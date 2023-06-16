Доля безналичных расчетов в платежах в РФ превысила 81%

Доля безналичных расчетов в розничных платежах в России достигла 81,2%, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 16 июня.

Она отметила, что ЦБ изменит прогноз, ранее на конец года он составлял 80%, передает ТАСС. Теперь, по словам Скоробогатовой, ожидается, что безналичные расчеты продолжат рост и составят к концу 2023 года 83-84%.