«Доллары и узкий круг»: Что стоит за разрешением переводить $50 тысяч за рубеж

«У нас не так много граждан, у которых есть $50 тыс. на счету. Это, скорее, скажется на тех, кому нужно провести оплату обучения за рубежом, приобрести что-то для лечения или, если гражданин живет здесь, а его родня за рубежом, и им надо переводить деньги. Такого рода вещи будут происходить, но это достаточно узкий круг лиц. Однако в целом, я считаю это разумным решением», - сказал Дубинин.

По его словам, «переукрепление» рубля не выгодно для бюджета, а увеличение лимита может стимулировать россиян к покупке долларов.

«Это касается стимулирования выхода на биржу и приобретения там новых долларов в безналичной форме. В результате это должно несколько смягчить тренд укрепления рубля, поскольку сейчас сложилась ситуация с некоторым переукреплением российской валюты. Это не выгодно ни экспортерам, ни бюджету, но выгодно с точки зрения удешевления импорта, который все равно ограничен. Единственное, что положительного происходит из-за укрепления рубля, это смягчение инфляционного давления и замедление роста цен. Это хороший антиинфляционный ход, но, видимо, достаточно и небольшого повышения спроса на валюту на торгах Московской биржи», - разъяснил экс-глава Центробанка.

При этом Дубинин отметил, что рубль сейчас не является свободно конвертируемой валютой.

«Это смягчение валютных ограничений. При этом валютные ограничения у нас в стране не отменяются, курс рубля остается не рыночными и по факту рубль сейчас – не свободно конвертируемая валюта», – констатировал он.