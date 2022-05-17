«Доллары и узкий круг»: Что стоит за разрешением переводить $50 тысяч за рубеж

«Переукрепление» рубля не выгодно ни экспортерам, ни бюджету, поэтому спрос на доллары на Мосбирже решили увеличить, сказал в эфире НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

Новое смягчение валютных ограничений коснется узкого круга людей и связано с излишним «переукреплением» рубля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

Накануне ЦБ увеличил лимит для переводов валюты за рубеж с $10 тысяч до $50 тысяч в месяц. Это разрешение касается россиян и нерезидентов из дружественных стран.

«Может уйти за 40»: Финансист не предрек россиянам «ничего хорошего» из-за укрепления рубля
«У нас не так много граждан, у которых есть $50 тыс. на счету. Это, скорее, скажется на тех, кому нужно провести оплату обучения за рубежом, приобрести что-то для лечения или, если гражданин живет здесь, а его родня за рубежом, и им надо переводить деньги. Такого рода вещи будут происходить, но это достаточно узкий круг лиц. Однако в целом, я считаю это разумным решением», - сказал Дубинин.

По его словам, «переукрепление» рубля не выгодно для бюджета, а увеличение лимита может стимулировать россиян к покупке долларов.

«Это касается стимулирования выхода на биржу и приобретения там новых долларов в безналичной форме. В результате это должно несколько смягчить тренд укрепления рубля, поскольку сейчас сложилась ситуация с некоторым переукреплением российской валюты. Это не выгодно ни экспортерам, ни бюджету, но выгодно с точки зрения удешевления импорта, который все равно ограничен. Единственное, что положительного происходит из-за укрепления рубля, это смягчение инфляционного давления и замедление роста цен. Это хороший антиинфляционный ход, но, видимо, достаточно и небольшого повышения спроса на валюту на торгах Московской биржи», - разъяснил экс-глава Центробанка.

При этом Дубинин отметил, что рубль сейчас не является свободно конвертируемой валютой.

«Это смягчение валютных ограничений. При этом валютные ограничения у нас в стране не отменяются, курс рубля остается не рыночными и по факту рубль сейчас – не свободно конвертируемая валюта», – констатировал он.
Назван «опасный» для рубля курс доллара

Бывший глава Центробанка также предложил установить в России «валютный коридор», чтобы избежать непредсказуемых скачков рубля.

«В целом, я считают это разумным решением. Но при этом я хотел бы высказать пожелание в адрес ЦБ: необходимо уменьшить неопределенность, связанную с непредсказуемостью изменений курса. Для этого целесообразно было бы ввести валютный коридор, например, в пределах от 70 до 85 рублей за доллар, чтобы хоть как-то можно было прогнозировать операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью, понимая, что курс не будет прыгать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил НСН, что сильный курс рубля – «это очень плохо».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Сергей ДубининРубльДоллар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры