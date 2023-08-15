Доллар выше 99 рублей на бирже
15 августа 202314:58
Доллар снова превысил отметку в 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
Во вторник Центробанк повысил ставку с 8,5% до 12%.
Позже аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявлял, что повышение ключевой ставки Банка России снизит курс валют и замедлит темпы роста инфляции.
Ранее в Центробанке объяснили, что решение повысить ключевую ставку до 12% годовых было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru