Доллар выше 99 рублей на бирже

Доллар снова превысил отметку в 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

ЦБ: реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам упал более чем на 25%

Во вторник Центробанк повысил ставку с 8,5% до 12%.

Позже аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявлял, что повышение ключевой ставки Банка России снизит курс валют и замедлит темпы роста инфляции.

Ранее в Центробанке объяснили, что решение повысить ключевую ставку до 12% годовых было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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