Доллар упал ниже 99 рублей
9 октября 202318:58
Рубль укрепился по отношению к доллару и стоит меньше 99 рублей, следует из данных торгов Мосбиржи.
Курс американской валюты по состоянию на 18:25 по московскому времени снижался до 99,18 рубля, евро - до 104,87 рубля.
Минутами ранее доллар падал до 98,84 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru