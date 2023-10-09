Доллар упал ниже 99 рублей

Рубль укрепился по отношению к доллару и стоит меньше 99 рублей, следует из данных торгов Мосбиржи.

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Курс американской валюты по состоянию на 18:25 по московскому времени снижался до 99,18 рубля, евро - до 104,87 рубля.

Минутами ранее доллар падал до 98,84 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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